Крикунов о том, «Вашингтон» или «Питтсбург» хочет видеть в плей-офф: «Овечкина, конечно. Вся страна болеет за него» | Источник: Sports.Ru

С 851 шайбой за карьеру в регулярках россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894 гола).

— У Александра Овечкина 11 шайб в 11 последних матчах НХЛ. В чем секрет его формы?

— Вы сами сказали, что Овечкин набрал форму. В начале сезона был не совсем готов, но к концу регулярки раззабивался. Они же сейчас борются с «Питтсбургом» и «Детройтом» за место в восьмерке.

— Верно, при этом «Питтсбург» оказался сильнее «Вашингтона» (4:1). Есть высокая вероятность, что-либо Александр Овечкин, либо Евгений Малкин окажется за бортом Кубка Стэнли. Кого бы вам хотелось видеть больше в плей-офф?

— Конечно, Овечкина. Сейчас вся страна болеет за него, чтобы он смог стать лучшим бомбардиром (вероятно, имелся в виду снайпер — Спортс) в истории НХЛ, — сказал бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов.