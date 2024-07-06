Самая красивая хоккеистка, Микайла Демайтер, восхитила новой фотосессией в красном
Канадская экс-хоккеистка Микайла Демайтер из-за травмы завершила спортивную карьеру и решила попробовать себя в модельном бизнесе. И не прогадала!
Канадская экс-хоккеистка Микайла Демайтер из-за травмы завершила спортивную карьеру и решила попробовать себя в модельном бизнесе. И не прогадала!
Демайтер есть что показать, фотокамера её любит, а поклонники не скупятся на комплименты. Каждая её новая публикация собирает сотни тысяч лайков и комментариев.
Например, один из подписчиков так прокомментировал новую фотосессию Микайлы: «Ух ты. Никогда ещё никто не выглядел так хорошо в красном».