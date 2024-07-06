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13:37 (мск), источник: Московский комсомолец

Самая красивая хоккеистка, Микайла Демайтер, восхитила новой фотосессией в красном

Канадская экс-хоккеистка Микайла Демайтер из-за травмы завершила спортивную карьеру и решила попробовать себя в модельном бизнесе. И не прогадала!

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Демайтер есть что показать, фотокамера её любит, а поклонники не скупятся на комплименты. Каждая её новая публикация собирает сотни тысяч лайков и комментариев.

Например, один из подписчиков так прокомментировал новую фотосессию Микайлы: «Ух ты. Никогда ещё никто не выглядел так хорошо в красном».

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