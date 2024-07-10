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22:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Реакция на независимость КХЛ, ещё два русских в «Юте». Итоги дня в хоккее

Объяснение от Алексея Морозова и новые контракты Егора Соколова и Артёма Дуды.

Новости дня в хоккее за 10 июля 2024 года, реакция на независимость КХЛ от ФХР, Юта подписала Соколова и Дуду | Источник: Чемпионат.com

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 10 июля 2024 года.

Президент КХЛ объяснил желание организации выйти из-под юрисдикции ИИХФ и ФХР

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, почему организация изъявила желание выйти из-под юрисдикции Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Федерации хоккея России (ФХР).

«Одна из целей развития спорта в России — деполитизация международного спорта. Многие международные федерации сейчас отстраняют российских спортсменов, наши сборные команды от участия в международных соревнованиях. Выйдя из сферы влияния ИИХФ, мы будем более самостоятельны в решениях и продвижении нашего спорта в стране и в мире.

У ФХР свои задачи по популяризации массового, женского, детского спорта. Мы не отсоединяемся, а идём параллельно с ней, вместе развивая хоккей. КХЛ решает спектр вопросов профессионального уровня, но не забывает и о подготовке резерва. У нас, как и раньше, будет прописано в регламенте, что каждый клуб должен иметь ДЮСШ с минимум восемью разными возрастами.

При этом мы выйдем из юрисдикции ИИХФ, станем двигаться в своём направлении. В частности, утверждать правила игры в хоккей в министерстве спорта. Задача стоит интересная, мы к ней готовы. Раз закон теперь позволяет — мы берём на себя такую ответственность», — сказал Морозов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, сборная России пропустила три последних взрослых и молодёжных чемпионата мира из-за отстранения со стороны ИИХФ.

В НХЛ заявили об отсутствии намерения заключать с КХЛ меморандум об уважении контрактов

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, планирует ли лига заключение соглашения с КХЛ об уважении контрактов игроков.

«НХЛ всегда уважала контракты в других лигах, независимо от того, существовало соглашение или нет. Эта практика будет продолжаться. На данный момент мы не рассматриваем заключение нового соглашения», — сказал Дэйли в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, вчера, 9 июля, КХЛ объявила, что не будет регистрировать новые контракты хоккеистов, имеющих действующие соглашения с клубами других лиг или невыполненные обязательства. Также в лиге отметили, что совместная работа в этом направлении с НХЛ проводится успешно без подписанного меморандума.

Назаров отреагировал на решение КХЛ выйти из-под эгиды ФХР

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о будущем развитии хоккея в России после решения Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выйти из-под эгиды Федерации хоккея России (ФХР).

«Согласно принятому законодательству КХЛ решила стать независимой и отделиться от ФХР. Нужно понимать, что спонсоры в нашей стране зачастую смотрят в сторону государства. Значит, в скором времени мы увидим популяризацию Высшей лиги и женского чемпионата, которые находятся под юрисдикцией ФХР. А значит, с крупной поддержкой государства, Минспорта и всей страны. Думаю, что нас ждут новые имена в ВХЛ и ЖХЛ, существенно увеличатся суммы контрактов.

В последнее время все зациклились на трансферных картах, зависимости от ИИХФ, но профессиональный хоккей в России живёт в основном за счёт спонсорства. Думаю, что плюсы в принятом решении есть для всех сторон. КХЛ продолжит развиваться в своём направлении и не будет зависеть от политических решений ИИХФ. Лига, по сути, становится частной, со своими правилами и со своим хозяином (председатель совета директоров КХЛ Геннадий Николаевич Тимченко. — Прим. “Чемпионата). ФХР больше займётся популяризацией массового, женского, детского спорта и продвижением Высшей лиги, а значит, и развития хоккея в регионах”, — сказал Назаров в беседе с обозревателем “Чемпионата” Павлом Панышевым.

Новичок НХЛ «Юта» объявила о подписании россиянина Егора Соколова

Пресс-служба «Юты» официально объявила о подписании контракта с российским 24-летним нападающим Егором Соколовым. Сообщается, что стороны заключили двустороннее соглашение на один год. Соколов провёл весь сезон-2023/2024 в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Белвилл Сенаторз». Там россиянин набрал 46 (21+25) очков.

В основную команду в прошедшем сезоне Соколов не привлекался. Всего на счету нападающего 13 матчей за карьеру в НХЛ, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей, набрав в общей сложности два балла за результативность при показателе полезности «-4».

«Юта» — новообразованный клуб НХЛ из Солт-Лейк-Сити, который начнёт выступление в НХЛ с сезона-2024/2025. Его предыдущее название было «Аризона Койотс» Напомним, совет директоров лиги утвердил план, по которому организация «Аризона Койотс» стала неактивной с правом возобновления деятельности при условии, что владелец в течение пяти лет полностью построит новый современный комплекс, подходящий для команды НХЛ.

«Юта» заключила контракт ещё с одним россиянином

Новичок НХЛ «Юта» заключила трёхлетний контракт новичка с российским защитником Артёмом Дудой, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в социальных сетях.

20-летний Дуда приехал в Северную Америку перед сезоном-2023/2024, но его действующий контракт с ЦСКА в КХЛ не позволил ему играть за Университет штата Мэн даже после многочисленных апелляций его представителей. В конечном итоге в январе 2024 года россиянин присоединился к университету Торонто Метрополитен, набрав 7 (2+5) очков в 12 матчах. Ранее сообщалось, что защитник принял участие в лагере развития «Юты».

Дуда был выбран «Аризоной Койотс» на драфте НХЛ — 2022 во втором раунде под общим 36-м номером. Напомним, франшиза «Койотс» передала все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций франшизе «Юта».

Егор Торишный

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