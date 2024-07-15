Роман Крамарь ушел с должности гендиректора ХК «Амур» | Источник: пресс-служба ХК "Амур"

Генеральный директор хоккейного клуба «Амур» покинул свой пост, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) ХК «Амур».

«Уважаемые болельщики, фанаты “Амура”, моя работа в клубе окончена. От всей души хочу вас поблагодарить за любовь к клубу, за вашу поддержку, за неравнодушие и за вашу критику — ведь часто она была оправдана! Спасибо моей семье, супруге Елене и дочке Александре. Как далеко бы меня ни забрасывала судьба, они без тени сомнений всегда едут за мной.

Благодарю Михаила Владимировича Дегтярёва, ведь именно он поставил нам задачу по завоеванию Кубка Гагарина и пусть поначалу все шутили и не верили, я точно знаю, что когда мы играли 6 игру в плей-офф с «Магниткой», всем было не до смеха, особенно «Магнитке» Поддержка со стороны Михаила Владимировича и его любовь к нашему клубу вывели нас на новый уровень, где с нами считаются, а топовые игроки на полном серьёзе обдумывают переезд в Хабаровск", — написал Роман Крамарь.

Экс-гендиректор поблагодарил игроков за самоотверженную игру, выразил слова признательности Андрею Мартемьянову, Дмитрию Чикунову и Александру Могильному, а также выразил надежду, что с новым руководством движение клуба и всего хоккея в регионе продолжится в правильном направлении.