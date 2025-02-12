Биннингтон будет стартовым вратарем сборной Канады в первом матче Турнира четырех наций со Швецией. У него меньше 90% сэйвов в сезоне НХЛ

Вратарь «Сент-Луиса» выйдет в старте «кленовых» на первый матч Турнира четырех наций против Швеции. Его сменщиком будет Эдин Хилл из «Вегаса», а Сэм Монтембо из «Монреаля» останется вне заявки на игру.
«Он очень рад. Этот парень уверен в себе, он хотел занять это место», — сказал главный тренер канадцев Джон Купер.
В текущем сезоне 31-летний Биннингтон провел 39 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Блюз» (15 побед, 89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,69).
Матч Канада — Швеция пройдет 12 февраля в Монреале (начало по московскому времени — 13 февраля в 04:00).