Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биннингтон будет стартовым вратарем сборной Канады в первом матче Турнира четырех наций со Швецией. У него меньше 90% сэйвов в сезоне НХЛ

Вратарь «Сент-Луиса» выйдет в старте «кленовых» на первый матч Турнира четырех наций против Швеции. Его сменщиком будет Эдин Хилл из «Вегаса», а Сэм Монтембо из «Монреаля» останется вне заявки на игру.
Источник: Спортс"

Вратарь «Сент-Луиса» выйдет в старте «кленовых» на первый матч Турнира четырех наций против Швеции. Его сменщиком будет Эдин Хилл из «Вегаса», а Сэм Монтембо из «Монреаля» останется вне заявки на игру.

«Он очень рад. Этот парень уверен в себе, он хотел занять это место», — сказал главный тренер канадцев Джон Купер.

В текущем сезоне 31-летний Биннингтон провел 39 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Блюз» (15 побед, 89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,69).

Матч Канада — Швеция пройдет 12 февраля в Монреале (начало по московскому времени — 13 февраля в 04:00).