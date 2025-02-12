Биннингтон будет стартовым вратарем сборной Канады в первом матче Турнира четырех наций со Швецией. У него меньше 90% сэйвов в сезоне НХЛ

Вратарь «Сент-Луиса» выйдет в старте «кленовых» на первый матч Турнира четырех наций против Швеции. Его сменщиком будет Эдин Хилл из «Вегаса», а Сэм Монтембо из «Монреаля» останется вне заявки на игру.