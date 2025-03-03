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Ротенберг о песне «Седая ночь» на «Минск-Арене»: «Почему нет, вся арена поет в унисон — тогда команда окрыляется и побеждает. Даже СКА может брать пример»

СКА проиграли минскому «Динамо» со счетом 1:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— С вашего позволения вопрос немножечко не по игре. Вы известны как любитель классической советской музыки. На «Минск-Арене» есть традиция победно исполнять «Седую ночь». Если убрать клубные притязания, насколько для вас это ценно?

— Затронули вы тему музыки… Хочу сказать, что приятнее всего на выезде играть на арене в Минске. При всем уважении к другим городам. Здесь очень серьезно подходят ко всем деталям.

Выбор музыки, поддержка болельщиков, работа заводилы на арене — можно взять пример с этого парня. Не знаю его имени, но как он заводит арену… И делает это правильно, не грузит свою команду! Выбор музыки — часть этого события.

Когда весь стадион поет, можно выбрать любую песню. Выбрали «Седую ночь» — почему нет. Если вся арена поет. Главное, что все в унисон. Надо же играть в унисон, и чтоб вся арена пела в унисон — тогда вся команда окрыляется и побеждает.

Могу только сказать, что это очень серьезный подход, уровень, многим командам нужно взять пример. Даже нам! Мы всегда берем на вооружение, изучаем другие клубы во многих каких-то деталях — не хочу говорить, в каких. Но мы можем взять пример с коллег, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Благодарен СКА, “Газпрому” и лично Миллеру за доверие. Самая трудная работа в хоккее — тренером. Сколько бог даст, столько буду трудиться и делать все для победы».