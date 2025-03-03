Ротенберг о песне «Седая ночь» на «Минск-Арене»: «Почему нет, вся арена поет в унисон — тогда команда окрыляется и побеждает. Даже СКА может брать пример»

Когда весь стадион поет, можно выбрать любую песню. Выбрали «Седую ночь» — почему нет. Если вся арена поет. Главное, что все в унисон. Надо же играть в унисон, и чтоб вся арена пела в унисон — тогда вся команда окрыляется и побеждает.