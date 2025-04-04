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«Виннипег» обыграл «Вегас» (4:0) в матче лидеров дивизионов Запада, Комри сделал 2-й шатаут в сезоне. «Джетс» лидируют в общей таблице НХЛ — 108 очков в 76 играх

Второй вратарь «Джетс» Эрик Комри отразил все 26 бросков по своим воротам и сделал 2-й шатаут в сезоне. Его признали первой звездой встречи.

«Виннипег» продолжает лидировать в общей таблице НХЛ, набрав 108 очков в 76 играх.

На втором месте идет «Вашингтон» (105 в 75), на третьем — «Даллас» (104 в 75). «Голден Найтс» занимают 4-е место (98 в 75).