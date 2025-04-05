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У Овечкина 966 голов в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 50 шайб

Капитан Вашингтона сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с Чикаго (5:3).
Источник: Спортс"

39-летний россиянин повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатах. У обоих игроков стало по 894 шайбы.

С учетом плей-офф в активе Александра стало 966 (894+72) голов в 1637 играх.

В этой номинации он занимает 2-е место в истории лиги, уступая лишь Гретцки с 1016 (894+122) шайбами в 1695 играх.

Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.

А почему мы считаем только голы Овечкина в регулярках, но не в плей-офф?

Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.