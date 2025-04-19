«Йокерит» не смог вернуться в элитный дивизион Финляндии. Бывший клуб КХЛ уступил «Пеликанс» в серии за выход — 1−4

Таким образом, «Йокерит» останется во втором по рангу дивизионе Финляндии — Mestis. Ранее в этом сезоне команда выиграла чемпионат и получила право побороться за возвращение в элиту.
Напомним, что после выхода из КХЛ в 2022 году «Йокерит» получил лицензию на выступление во втором финском дивизионе. Сезон-2022/23 клуб пропустил, а в сезоне-2023/24 сумел дойти только до ¼ финала плей-офф.
Капитаном «джокеров» в этом сезоне был 41-летний форвард Валттери Филппула — член Тройного золотого клуба (побеждал в Кубке Стэнли с «Детройтом», на Олимпиаде и ЧМ в составе сборной Финляндии).
Также за команду играли 40-летний форвард Антти Пильстрем и 39-летний форвард Юхаматти Аалтонен, имеющие опыт выступлений в КХЛ.