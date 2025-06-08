«Салават» потерял ещё одного легионера, Панарин хочет сыграть в России. Итоги дня в хоккее

«Остальные члены тренерского штаба останутся на своих местах, а некоторые из них могут стать кандидатами на замену. Помощники тренера Ален Насреддин, Стив Спотт и Миша Донсков имеют большой опыт работы в НХЛ и могут помочь команде двигаться вперёд. У нас есть список. Мы постоянно обсуждаем это внутри команды. Даже на наших собраниях скаутов мы говорим с ними, потому что они постоянно находятся на месте, и спрашиваем: “Кто из тренеров на подъёме? Кто из тренеров в Китченере или Барри, Онтарио, сейчас на подъёме?” Так же, как мы ищем игроков, мы стараемся делать то же самое с тренерами», — приводит слова Нилла пресс-служба НХЛ.