Уилл Хоркофф побил рекорд преддрафтовых тестов НХЛ в прыжках в длину с места. Сын экс-игрока НХЛ может быть выбран во 2-м раунде

Форвард университета Мичигана также занял 1-е место в прыжках вверх с места без взмаха руками (58 сантиметров).
Кроме того, он вошел в топ-10 в соревнованиях по челночному бегу и упражнениях на силомере.
В минувшем сезоне сын экс-игрока НХЛ Шона Хоркоффа провел 18 матчей в NCAA и набрал 10 (4+6) очков.
Также на его счету 28 игр за сборную США U18 (программа USNTDP) и 14 (8+6) очков. В ее составе он стал бронзовым призером ЮЧМ — 7 игр и 4 (2+2) очка на турнире.
По прогнозам экспертов, Хоркофф-младший (рост — 193 см, вес — 82 кг) может быть выбран во 2-м раунде драфта НХЛ-2025.