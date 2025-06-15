Маршанд забросил 6 шайб в финале Кубка Стэнли-2025. Это лучший результат для решающих серий за последние 37 лет

Рекорд финалов в эпоху НХЛ (с сезона-1917/18) делят 3 игрока с 9 шайбами. Двое из них выступали за команды Тихоокеанской хоккейной ассоциации (с 1915 по 1926 годы Кубок Стэнли разыгрывался между победителями профессиональных лиг с Запада и Востока).