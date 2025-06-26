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Плющев о «Витязе»: «Можете представить, чтобы НХЛ списала в утиль “Нью-Джерси”? Мы взяли у них потолки, цепляемся за драфты, но полезное копирование почему-то не делаем»

КХЛ ранее сообщила, что подмосковный клуб не примет участие в следующем сезоне.

Источник: Спортс"

— Владимир Анатольевич, не только вы, но и многие другие ведущие эксперты уже прокомментировали закрытие «Витязя», пусть и лаконично. Теперь хотим получить ваш фирменный, глубокий анализ…

— Знаете, в последние десятилетия мы пытаемся все передрать у НХЛ. Я всегда говорил, что это тупиковый путь, копия всегда намного хуже оригинала.

Но вот в истории с «Витязем» как раз имело смысл посмотреть на НХЛ.

Вы можете себе представить, чтобы там лига за пару недель тихо списала в утиль, например, «Нью-Джерси»? А ведь у этой команды из нью-йорского региона примерно такое же позиционирование, как у команды московского региона «Витязь».

— Нет, мы такое представить не можем.

— Именно. А в КХЛ все это происходит на наших глазах. Месяц назад на закрытии сезона во все том же Подмосковье, в Барвихе дружно пели песню «Все хорошо, прекрасная маркиза», а теперь теряем бойца. И нуль реакции со стороны лиги.

Понятно, что КХЛ — не НХЛ, где слабый клуб начали бы спасать заранее, всем миром. Тем не менее какое-то взаимодействие с «Витязем» у лиги должно было начаться заранее.

В серьезных лигах исчезновение клубов не должно происходить как снег на голову. Иначе чего стоят все требования регламента КХЛ, все якобы гарантии и планы развития?

Мы взяли у НХЛ потолки зарплат, контрактную систему, отчаянно цепляемся за энхаэловские драфты.

Но в условиях КХЛ и при нашей хоккейной системе воспроизводства игроков вся эта филькина грамота не работает, много раз об этом говорил. А вот солидарную помощь клубу, который попал в кризисную ситуацию, могли бы пересадить из НХЛ на нашу почву.

Но как раз это полезное копирование почему-то не делаем. Удивительно! — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.