Плющев о «Витязе»: «Можете представить, чтобы НХЛ списала в утиль “Нью-Джерси”? Мы взяли у них потолки, цепляемся за драфты, но полезное копирование почему-то не делаем»

Но в условиях КХЛ и при нашей хоккейной системе воспроизводства игроков вся эта филькина грамота не работает, много раз об этом говорил. А вот солидарную помощь клубу, который попал в кризисную ситуацию, могли бы пересадить из НХЛ на нашу почву.