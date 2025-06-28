«Питтсбург» выменял 24-й выбор на драфте у «Лос-Анджелеса» и взял Уилла Хоркоффа (195 см, 92 кг). Сын экс-игрока НХЛ удачно выступил на тестах

Хоркофф-младший удачно выступил на преддрафтовых тестах. Он установил рекорд в прыжках в длину с места.(124,75 дюйма — 3,17 метра), занял 1-е место в прыжках вверх с места без взмаха руками (58 сантиметров) и вошел в топ-10 в соревнованиях по челночному бегу и упражнениях на силомере.