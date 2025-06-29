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Форвард Зоннон, выбранный «Питтсбургом» под 22-м номером на драфте, был лучшим по подтягиваниям на тестах. Ему зачли 16 удачных попыток подряд

«Пингвинс» задрафтовали форварда под общим 22-м номером.

В минувшем сезоне 18-летний канадский нападающий выступал в юниорской лиге Квебека за «Руин-Норанду».

Он набрал 83 (28+55) очка в 64 играх регулярного чемпионата QMJHL и добавил 16 (8+8) баллов в 13 играх в плей-офф.

Также Зоннон удачно выступил на преддрафтовых тестах в Баффало. Он показал лучший результат по подтягиваниям на перекладине — 16 удачных попыток подряд. В прыжках в высоту с места с взмахом руками ему удалось занять 5-е место.

Фото: соцсети QMJHL.

«Питтсбург» выменял 24-й выбор на драфте у «Лос-Анджелеса» и взял Уилла Хоркоффа (195 см, 92 кг). Сын экс-игрока НХЛ удачно выступил на тестах.