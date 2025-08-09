Пулккинен вернулся в Финляндию, подписав контракт с клубом 2-го дивизиона «К-Вантаа» из своего родного города. Экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ играл в Словакии, Германии и Швейцарии в прошлом сезоне

За карьеру Пулккинен провел 83 матча в НХЛ (за «Детройт», «Миннесоту» и «Аризону»), набрав 22 (13+9) очка. В АХЛ на его счету 241 игра и 222 (112+110) балла, в Кубке Колдера — 43 игры и 35 (22+13) очков.