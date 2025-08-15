Роман Скворцов: «У ЦСКА вновь поворотный сезон, основательная команда быстро построиться не может. “Локомотив” выглядит сильнее, клуб практически сохранил чемпионский состав»

«Локомотив» возглавил Боб Хартли.
— Можно ли ожидать взрыва эмоций от таких строгих команд, как «Локомотив» и ЦСКА, в их противостоянии в сезоне?
— Не думаю. Игрокам, кроме трофея, делить нечего, в дополнительной мотивации перед встречей с таким соперником нуждаться они не должны.
Мне кажется, что вспышка эмоций может быть маркером того, что что-то идет не так, как хотелось бы. Но, повторюсь, я не хочу, чтобы мои ожидания стали моей проблемой.
— Какая команда на данный момент выглядит сильнее — «Локомотив» Хартли или ЦСКА Никитина?
— Мне кажется, сильнее выглядят ярославцы, практически сохранившие чемпионский состав и, самое главное, Радулова. Новый тренер — новый вызов, причем я не думаю, что Хартли сможет залезть своим игрокам в голову глубже дотошного, в хорошем смысле, Никитина.
У ЦСКА вновь поворотный сезон, и быстро основательная команда, достойная Игоря Валерьевича, построиться, как мне кажется, не может, — сказал комментатор Роман Скворцов.