Фредрик Клаэссон: «Овечкин — невероятный и уникальный. “Динамо” сможет завоевать золото в этом сезоне, надеюсь»

«Классно было увидеть Овечкина — он невероятный и уникальный. Воспитанник “Динамо”, что особенно ценно.
Думаю, ребятам, кто выиграл бронзу в прошлом сезоне, особенно приятно получить награду именно из его рук.
Надеюсь, в этом сезоне мы сможем завоевать золото«, — сказал защитник “Динамо” Фредрик Клаэссон.
«Динамо» наградило Овечкина: золотая клюшка и стяг. Ротенберг тут же изобрел Вейна Гретски.
