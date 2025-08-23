Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Фредрик Клаэссон: «Овечкин — невероятный и уникальный. “Динамо” сможет завоевать золото в этом сезоне, надеюсь»

22 августа «Динамо» провело чествование Александра Овечкина по случаю установления рекорда НХЛ по голам в регулярных чемпионатах.

Источник: Спортс"

«Классно было увидеть Овечкина — он невероятный и уникальный. Воспитанник “Динамо”, что особенно ценно.

Думаю, ребятам, кто выиграл бронзу в прошлом сезоне, особенно приятно получить награду именно из его рук.

Надеюсь, в этом сезоне мы сможем завоевать золото«, — сказал защитник “Динамо” Фредрик Клаэссон.

«Динамо» наградило Овечкина: золотая клюшка и стяг. Ротенберг тут же изобрел Вейна Гретски.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше