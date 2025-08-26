Дюбуа о прошлом сезоне: «Переход в “Вашингтон” стал подарком, тренеры и партнеры верили в меня. Все, что я мог — вернуть им уверенность в моей игре»

Для меня переход в «Вашингтон» и эта возможность стали настоящим подарком. Тренеры и партнеры верили в меня, и все, что я мог сделать — вернуть им уверенность в моей игре«, — сказал нападающий “Кэпиталс” Пьер-Люк Дюбуа.