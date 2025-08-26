Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Дюбуа о прошлом сезоне: «Переход в “Вашингтон” стал подарком, тренеры и партнеры верили в меня. Все, что я мог — вернуть им уверенность в моей игре»

Канадский центрфорвард набрал 66 (20+46) очков за 82 игры в минувшей регулярке. Это его лучший показатель за всю карьеру в НХЛ (восемь сезонов).

Источник: Спортс"

"В НХЛ все не так просто. Я играл за несколько команд и у разных тренеров — иногда возможности в разных командах отличаются друг от друга, поэтому результаты могут быть разными.

В хоккее есть много вещей, которые невозможно контролировать. Это может расстраивать, но нужно продолжать усердно работать.

Для меня переход в «Вашингтон» и эта возможность стали настоящим подарком. Тренеры и партнеры верили в меня, и все, что я мог сделать — вернуть им уверенность в моей игре«, — сказал нападающий “Кэпиталс” Пьер-Люк Дюбуа.

Дюбуа о рекордной шайбе Овечкина: «Самое забавное, что нырок после гола — не то, чего он хотел. Он просто упал, а когда поднялся, мы уже висели на нем».