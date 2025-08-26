Дюбуа о прошлом сезоне: «Переход в “Вашингтон” стал подарком, тренеры и партнеры верили в меня. Все, что я мог — вернуть им уверенность в моей игре»

"В НХЛ все не так просто. Я играл за несколько команд и у разных тренеров — иногда возможности в разных командах отличаются друг от друга, поэтому результаты могут быть разными.
В хоккее есть много вещей, которые невозможно контролировать. Это может расстраивать, но нужно продолжать усердно работать.
Для меня переход в «Вашингтон» и эта возможность стали настоящим подарком. Тренеры и партнеры верили в меня, и все, что я мог сделать — вернуть им уверенность в моей игре«, — сказал нападающий “Кэпиталс” Пьер-Люк Дюбуа.
Дюбуа о рекордной шайбе Овечкина: «Самое забавное, что нырок после гола — не то, чего он хотел. Он просто упал, а когда поднялся, мы уже висели на нем».