Набоков о межсезонье после Кубка Гагарина-2024: «Не успел восстановиться — давал много интервью, ездил на шоу. Отдавал много энергии, а взамен ничего не получал»

— Прошлое лето было связано с Кубком Гагарина, нынешнее — с вылетом в первом раунде плей-офф. Межсезонье сильно отличалось?
— Да, лето получилось разным. После чемпионства времени на отдых было меньше — давал много интервью, ездил на разные шоу. Не успел толком восстановиться, залечить травмы. Сезон вышел скомканным.
А после прошлого сезона времени на отдых было больше — и физически, и ментально. Уже в мае начал тренироваться и готовиться к новому сезону.
— После свалившейся популярности, шоу, интервью было трудно оставаться на земле?
— Тяжело в том плане, что отдавал много энергии, а взамен ничего не получал. Интервью и шоу — это нормально, но в меру. Когда их слишком много, начинаешь распыляться. Сейчас стараюсь сосредоточиться на хоккее.
— Энергообмен, о котором говоришь, не мешает тому же Егору Яковлеву появляться на разных проектах.
— Егор постарше, он знает, сколько нужно общаться с прессой. А на меня все это свалилось в молодом возрасте, я не понимал, как правильно нужно делать. Плюс выиграли кубок, получил индивидуальные награды, много внимания.
Казалось, все идет отлично. А потом понимаешь, что что-то было лишним, — сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.
Набоков о решении остаться в «Металлурге»: «Не хочется пару сезонов играть в АХЛ. Лучше развиваться в КХЛ — лига сильнее, больше мастеровитых игроков».