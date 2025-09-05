Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.40
П2
3.98
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Рябыкин о Кубке Открытия: «Ценный трофей, но не Кубок Гагарина. Для “Локомотива” главная задача — правильно войти в долгий сезон. Команда работает четко, качественно»

Сегодня ярославцы сыграют с «Трактором» в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Насколько важен для чемпиона Кубок Открытия?

— Это ценный трофей. Но не Кубок Гагарина.

На данном этапе для нас самая главная задача — правильно войти в долгий сезон. Нацеливаемся на победу в каждом матче. В том числе в Кубке Открытия.

— Что скажете о сопернике?

— За лето он поменялся больше, чем «Локомотив». Очевидно, что в некоторых линиях у «Трактора» произошли усиления. Речь прежде всего о новом вратаре, плюс о лучшем снайпере прошлого сезона КХЛ Ливо.

Внимательно изучили соперника. Но в то же время в какой-то мере это новая команда.

— Как оцените готовность «Локомотива» к Кубку Открытия?

— Мы, наверное, позже всех начали подготовку к чемпионату, но уже близки к правильной для начала сентября форме. Надо отдать должное команде — работает очень четко, качественно.

Понимаем значимость Кубка Открытия, готовимся. Но не забываем, что чемпионат состоит из 68 матчей, а не из одного. И главный трофей разыгрывается весной, а не осенью, — сказал тренер «Локомотива».