Агент Калинюка про обмен в «Салават» на Хмелевски: «Уайатт до сих не понял, что переход состоялся, думаю. Мы этого не ожидали, были очень удивлены»

— Как восприняли обмен лично вы и Уайатт?
— Если честно, то мы этого не ожидали и были очень удивлены. Но с другой стороны, все что ни делается, к лучшему. Так что Уайатт будет играть за Уфу.
— Все-таки какая была реакция у Калинюка? Что он сказал?
— Думаю, он до сих не понял, что этот обмен состоялся.
— Почему у Калинюка не получилось в Казани?
— Не могу сказать. Прошло очень мало времени, возможно в этом причина.
— Что обещают в Уфе? В какой роли его видят?
— С их стороны пока ничего такого не было. Они лишь ждут игрока в свое расположение. Все остальное будет позже при личной встрече, — сказал агент игрока Иван Ботев.