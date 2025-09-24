Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.59
X
5.20
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

Агент Калинюка про обмен в «Салават» на Хмелевски: «Уайатт до сих не понял, что переход состоялся, думаю. Мы этого не ожидали, были очень удивлены»

Во вторник уфимский клуб обменял Сашу Хмелевски в «Ак Барс». Взамен «Салават» получил денежную компенсацию и Уайатта Калинюка.

Источник: Спортс"

— Как восприняли обмен лично вы и Уайатт?

— Если честно, то мы этого не ожидали и были очень удивлены. Но с другой стороны, все что ни делается, к лучшему. Так что Уайатт будет играть за Уфу.

— Все-таки какая была реакция у Калинюка? Что он сказал?

— Думаю, он до сих не понял, что этот обмен состоялся.

— Почему у Калинюка не получилось в Казани?

— Не могу сказать. Прошло очень мало времени, возможно в этом причина.

— Что обещают в Уфе? В какой роли его видят?

— С их стороны пока ничего такого не было. Они лишь ждут игрока в свое расположение. Все остальное будет позже при личной встрече, — сказал агент игрока Иван Ботев.