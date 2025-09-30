Овечкин — 44-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Селебрини — 43-й, Эттинджер — 46-й, Генцел — 49-й, Хатсон — 50-й

Места с 50-го по 41-е заняли следующие хоккеисты:
50. Лэйн Хатсон, «Монреаль»;
49. Джейк Генцел, «Тампа-Бэй»;
48. Томас Харли, «Даллас»;
47. Йеспер Братт, «Нью-Джерси»;
46. Джейк Эттинджер, «Даллас»;
45. Клейтон Келлер, «Юта»;
44. Александр Овечкин, «Вашингтон»;
43. Макклин Селебрини, «Сан-Хосе»;
42. Тейдж Томпсон, «Баффало»;
41. Роберт Томас, «Сент-Луис».
Овечкин занял 49-е место в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от TSN, Бобровский — 44-й.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше