Овечкин — 44-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Селебрини — 43-й, Эттинджер — 46-й, Генцел — 49-й, Хатсон — 50-й

Sportsnet начал публиковать топ-50 хоккеистов лиги в предстоящем сезоне.

Источник: Спортс"

Места с 50-го по 41-е заняли следующие хоккеисты:

50. Лэйн Хатсон, «Монреаль»;

49. Джейк Генцел, «Тампа-Бэй»;

48. Томас Харли, «Даллас»;

47. Йеспер Братт, «Нью-Джерси»;

46. Джейк Эттинджер, «Даллас»;

45. Клейтон Келлер, «Юта»;

44. Александр Овечкин, «Вашингтон»;

43. Макклин Селебрини, «Сан-Хосе»;

42. Тейдж Томпсон, «Баффало»;

41. Роберт Томас, «Сент-Луис».

Овечкин занял 49-е место в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от TSN, Бобровский — 44-й.

