Таварес — 5-й действующий хоккеист с 500+ голами в НХЛ. Форвард «Торонто» набрал 1128 очков в 1195 матчах в лиге

Нападающий «Торонто» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:6).

Источник: Спортс"

Для 35-летнего канадца этот гол стал 500-м в регулярных чемпионатах в 1195 матчах.

Среди действующих хоккеистов Таварес стал пятым игроком, который достиг этого показателя. Евгений Малкин забил 517 голов, Стивен Стэмкос — 583, Сидни Кросби — 633, Александр Овечкин — 899. У Патрика Кэйна 494 шайбы в активе.

В истории «Торонто», кроме Тавареса, как минимум 500 голов в НХЛ забил только Матс Сундин. В истории лиги Джон стал 49-м хоккеистом с 500 голами в НХЛ.

Таварес набрал 1128 (500+628) баллов на данный момент в НХЛ.

