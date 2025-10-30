Таварес — 5-й действующий хоккеист с 500+ голами в НХЛ. Форвард «Торонто» набрал 1128 очков в 1195 матчах в лиге

Для 35-летнего канадца этот гол стал 500-м в регулярных чемпионатах в 1195 матчах.
Среди действующих хоккеистов Таварес стал пятым игроком, который достиг этого показателя. Евгений Малкин забил 517 голов, Стивен Стэмкос — 583, Сидни Кросби — 633, Александр Овечкин — 899. У Патрика Кэйна 494 шайбы в активе.
В истории «Торонто», кроме Тавареса, как минимум 500 голов в НХЛ забил только Матс Сундин. В истории лиги Джон стал 49-м хоккеистом с 500 голами в НХЛ.
Таварес набрал 1128 (500+628) баллов на данный момент в НХЛ.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше