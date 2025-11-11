Ларионов-младший о СКА: «Знаю, что могу набирать очки, давать результат. Это я делал раньше и продолжу. В последних матчах начало что-то получаться»

— Да, конечно. Я знаю, что в этой лиге могу набирать очки и делать результат. Это я и делал раньше. И буду продолжать делать. Сейчас такой момент, что в последних матчах начало что-то получаться. Но в общем надо более стабильно это делать. И это все приходит через работу.