Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
14.11
Детройт
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.53
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
14.11
Монреаль
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.28
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
14.11
Оттава
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.54
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
14.11
Торонто
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.37
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
14.11
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
14.11
Коламбус
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.46
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
14.11
Калгари
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.53
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
14.11
Колорадо
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.85
П2
5.75
Хоккей. НХЛ
14.11
Вегас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.77
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
14.11
Сиэтл
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.37
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Фетисов о Могильном: «Он не только выдающийся хоккеист, но и патриот России. Живет в Хабаровске, помогает развитию хоккея на Дальнем Востоке»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об Александре Могильном.

Источник: Спортс"

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Ранее он был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

"Он не только выдающийся хоккеист, но и патриот нашей страны. Он живет в Хабаровске, на Дальнем Востоке. Помогает развитию хоккея в этом очень важном для нас регионе.

В свое время я попросил его возглавить создание клуба «Адмирал» во Владивостоке. Он с честью справился, запустили проект, который сегодня радует дальневосточников. Он живет интересами хоккея, достаточно скромный по всем понятиям человек.

Он умел блистать на льду, и в жизни всегда был достаточно скромным, таким уверенным в себе порядочным человеком.

Он оставил яркий след в истории мирового хоккея. Не случайно он обладает всеми тремя главными титулами: Кубок Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира. Это то, что сегодня определяет еще один элитный клуб, в котором Саша имеет честь находиться", — заявил Фетисов.

«Подумал, что мне выпить — кофе или водки?» Александр Могильный — в Зале хоккейной славы!

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!