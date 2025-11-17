Козлов о 3:4 от «Локомотива»: «Проиграли за секунду до буллитов — обидно, что до них не добрались. Это урок для нас, мы должны играть все 60 минут»

— Может быть, да — а может, и нет. Но в прошлом году Ремпал прошел с нами предсезонку и отыграл полный сезон. Тогда он был в оптимальной форме. Сейчас он неплохо играл. Да, были какие-то огрехи. Но все равно он старается и работает, это самое главное, — сказал Козлов.