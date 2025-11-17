Ричмонд
Козлов о 3:4 от «Локомотива»: «Проиграли за секунду до буллитов — обидно, что до них не добрались. Это урок для нас, мы должны играть все 60 минут»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после матча с «Локомотивом» (3:4 ОТ).

Источник: Спортс"

— Первый период получился хорошим, мы повели в счете. Во втором периоде «Локомотив» перехватил инициативу, но мы неплохо оборонялись. В третьем они забили, но наши ребята проявили характер в концовке, забили гол в ситуации «6 на 5».

В овертайме не получилось реализовать большинство. И проиграли матч за секунду до буллитов — обидно, что до них не добрались. Это урок для нас. Мы должны играть все 60 минут, как мы планировали.

— Ведя 2:0, вы не планировали отходить в оборону?

— Нет, но мы просто отдали им шайбу. А там такая команда, которая умеет с ней играть. Нужно было постараться, чтобы сыграть в зоне атаки у них, а не у нас обороняться.

— А то, что ваша команда хватала не самые обязательные удаления?

— Соглашусь, что они не самые обязательные. Нельзя хватать их в такие моменты.

— Когда на пик формы выйдет Ремпал? Может быть, ему поможет пауза в декабре?

— Может быть, да — а может, и нет. Но в прошлом году Ремпал прошел с нами предсезонку и отыграл полный сезон. Тогда он был в оптимальной форме. Сейчас он неплохо играл. Да, были какие-то огрехи. Но все равно он старается и работает, это самое главное, — сказал Козлов.