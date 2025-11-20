Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.35
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.54
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
05:30
Миннесота
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.53
П2
1.91
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.66
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

Флери о новом премьере Канады: «Мы вступили в самое темное время в истории страны. Коммунистический захват завершен, как только эти законы примут, гулаги заработают. Нам ######»

Бывший форвард «Калгари», «Рейнджерс» и «Чикаго» Тео Флери выразил разочарование текущей политической ситуацией в Канаде.

В понедельник Палата общин с небольшим перевесом одобрила бюджет 2025 года, что позволило правительству нового премьер-министра Канады Марка Карни из Либеральной партии избежать внеочередных выборов. Решающие голоса пришли от членов оппозиции.

"Мы официально вступили в самое темное время в истории Канады. Коммунистический захват Канады завершен. Как только все эти законы будут приняты, гулаги откроются для работы.

Теперь мы, без всяких сомнений, самая тупая страна на планете. Их партия победила сегодня. Нам ###### (пипец — Спортс«“)!!! Поздравляю всех вас, кто даже не представляет, что на нас надвигается”, — написал в соцсетях Флери.