Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
овертайм
Лос-Анджелес
1
:
Бостон
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.07
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
7.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
9
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2

«Чикаго» вернул черную альтернативную форму в честь 100-летия клуба. Впервые она была представлена в 1996 году

«Чикаго» вернул черную альтернативную форму.

Источник: Спортс"

Клуб впервые представил такой комплект в сезоне-1996/97. В качестве постоянной альтернативы он использовался до 2009 года.

"Долгожданная черная третья форма возвращается, поскольку мы отмечаем 100-летие клуба. Хотим таким образом отдать дань уважения нашим известным игрокам, выступавшим в этом свитере.

Его носили Тони Амонти, Крис Челиос, Эрик Дазе, Дени Савар — игроки, определявшие лицо клуба в 1990-е и начале 2000-х. Они были символами упорства, силы и преданности, все эти качества актуальны и для нашей сегодняшней эпохи«, — сообщил владелец “Чикаго” Дэнни Вирц.

В этом сезоне «Блэкхокс» задействуют черный комплект в 7 играх — 6 домашних и 1 гостевой.

Фото: BarDown.