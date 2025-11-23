Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
3
:
Вегас
3
Все коэффициенты
П1
5.60
X
1.79
П2
4.59
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
2
:
Даллас
1
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.38
П2
14.75
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.09
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.86
X
4.63
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.08
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.80
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2

Кросби — 6-й игрок в истории НХЛ с 500+ матчами с 2 или более очками. Рекорд у Гретцки (824), на 2-м месте идет Ягр (540)

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:3 ОТ).

На счету 38-летнего канадца стало 23 (13+10) очка в 21 игре в текущем сезоне при полезности «минус 3». За карьеру в лиге в рамках регулярок — 1710 (638+1072) баллов в 1373 играх.

Сегодняшний матч стал для Кросби 500-м, в котором он набрал 2 очка или более.

Форвард «Пингвинс» стал 6-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки. Выше идут Уэйн Гретцки (824), Яромир Ягр (540), Марсель Дионн и Марк Мессье (по 513), Горди Хоу (511).

При этом быстрее Кросби до 500 матчей с 2+ очками добрались только Гретцки (738 игр) и Дионн (1262).

Среди действующих игроков лиги 2-е место занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (457 матчей с 2+ очками, делит 11-е место в истории с Филом Эспозито).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
