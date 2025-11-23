Дмитрий Губерниев: «У Iron Maiden есть песня “Alexander the Great” в честь Македонского. Новая песня с таким названием будет про Овечкина»

— Малкин назвал Овечкина русским медведем и терминатором, как считаете, насколько это подходящие сравнения?
— Жене виднее. Он скрестил образцы Северной Америки и России, ребята поддерживают друг друга. В честь Александра можно придумать много эпитетов.
У Iron Maiden есть же такая песня «Alexander the Great» в честь Александра Македонского, но если сейчас кто‑то запишет новую песню «Alexander the Great» это будет уже про Овечкина, и весь мир узнает, кто такой The Great нынешний, — сказал Губерниев.
Губерниев о том, кого бы назвал лицом российского спорта: «Овечкин, очевидно. Он представитель России в спортивном мире. Рядом с ним Мельникова, Егорян, каноист Петров, наши пловцы».