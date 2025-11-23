Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.34
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.80
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.71
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
24.11
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
24.11
Айлендерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.49
П2
3.24
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2

Дмитрий Губерниев: «У Iron Maiden есть песня “Alexander the Great” в честь Македонского. Новая песня с таким названием будет про Овечкина»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил игру Александра Овечкина в этом сезоне НХЛ. 40-летний капитан «Вашингтона» набрал 20 (10+10) очков за 22 матча.

Источник: Спортс"

— Малкин назвал Овечкина русским медведем и терминатором, как считаете, насколько это подходящие сравнения?

— Жене виднее. Он скрестил образцы Северной Америки и России, ребята поддерживают друг друга. В честь Александра можно придумать много эпитетов.

У Iron Maiden есть же такая песня «Alexander the Great» в честь Александра Македонского, но если сейчас кто‑то запишет новую песню «Alexander the Great» это будет уже про Овечкина, и весь мир узнает, кто такой The Great нынешний, — сказал Губерниев.

Губерниев о том, кого бы назвал лицом российского спорта: «Овечкин, очевидно. Он представитель России в спортивном мире. Рядом с ним Мельникова, Егорян, каноист Петров, наши пловцы».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше