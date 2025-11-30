Ричмонд
Уилсон сделал дубль против «Айлендерс». У форварда «Вашингтона» 15+13 в 26 матчах сезона

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон дважды поразил ворота Ильи Сорокина в матче против «Айлендерс» (2:0, перерыв).

Источник: Спортс"

На 8-й минуте канадец открыл счет после паса от Александра Овечкина, а на 34-й минуте перехватил шайбу после неточного паса Сорокина и забросил шайбу в ворота.

Теперь на счету Уилсона 28 (15+13) очков в 26 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

