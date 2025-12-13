Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург
0
:
Сан-Хосе
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.44
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота
1
:
Оттава
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.90
П2
5.32
Хоккей. НХЛ
14.12
Виннипег
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
14.12
Коламбус
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.50
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
14.12
Рейнджерс
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
14.12
Торонто
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.50
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
14.12
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.40
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
14.12
Даллас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
14.12
Чикаго
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.46
X
4.70
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
14.12
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
5.73
Хоккей. НХЛ
14.12
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.28
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Герин о Хьюзе в «Миннесоте»: «Здесь он будет счастлив, думаю. Ты можешь жить в прекрасных местах, зарабатывать чуть больше, но если уровень хоккея низок, счастлив ты не будешь»

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что Куинн Хьюз будет счастлив в клубе после обмена из «Ванкувера». 26-летнего защитника накануне обменяли в «Уайлд».

Источник: Спортс"

«Думаю, весь хоккейный мир достаточно хорошо знает, кто такой Хьюз и что он из себя представляет. Как я уже говорил, это особенный игрок, и такие возможности выпадают не так часто. Мы чувствуем, что это удачный ход. И мне действительно нравится, как сложилась эта сделка, потому что, на мой взгляд, мы получили именно то, что искали, и “Ванкувер” тоже получил свое. Они приобрели трех очень хороших молодых игроков, которые помогут строить команду, а мы — франчайз-защитника», — сказал Герин.

Он также отметил, что понимает: никаких гарантий со стороны Хьюза о продлении контракта дать нельзя — его текущее соглашение рассчитано до завершения сезона-2026/27..

«Я люблю Миннесоту. Наши игроки любят Миннесоту. Это отличное место для хоккея. Но неважно, хорошая ли у тебя погода или налоги, хоккей должен быть хорошим. Ты можешь жить под солнцем, в прекрасных местах или зарабатывать чуть больше денег, но если уровень хоккея низок, счастлив ты не будешь. Вот что действительно важно. Если хоккей хороший и тебе нравится твоя работа, ты будешь счастлив. И я думаю, что Куинн здесь будет очень счастлив», — заявил Герин.