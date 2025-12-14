Фетисов о статусе Овечкина и Гретцки: «Разного уровня игроки. Саша — чистый голеадор, наводит страх на вратарей. Уэйн — плеймейкер, он поменял представление о хоккее»

— В Америке любят присваивать статус The GOAT. В этом году слышны дискуссии на счет Уэйна Гретцки и Александра Овечкина. Как вы смотрите на эти гонки за звание лучшего?
— Те цифры, которые оставил Гретцки, когда закончил, казались фантастическими. Да, Саша неожиданно подкрался [к этим цифрам]. Весь спортивный мир следил, как он побил рекорд.
Вторая цель сейчас — это совокупный рекорд по забитым в плей-офф и регулярке. Близко. Сравнения — не очень благодарная вещь. Они совершенно разного уровня игроки.
У Гретцки количество передач — там зашквар какой-то на самом деле. Он поменял представление о хоккее в Северной Америке. Саша — чистый голеадор, наводит страх на вратарей любой команды.
Цифры — одна история. Добраться до рекорда [Овечкина] будет невозможно, мне кажется, он продержится еще лет сто. Гретцки — другой, он и плеймейкер, и забивающий. Разные поколения, времена. То, что совершил Саша, это подвиг. Не зря получил поздравления от всех великих баскетболистов, бейсболистов.
— А дальше что? Какое будущее видите для Овечкина — политик, тренер?
— Он сам должен принять решение. Я в политике уже 23 года, это непростая вещь. Нужно ли это ему, не знаю. Дипломатические его возможности тоже интересны. Все зависит от него, — сказал Фетисов.