Сопин о неудачах североамериканских вратарях в КХЛ: «Когда ошибается голкипер, видят все, ты не досчитываешься очков. Адаптация, давление из-за большого контракта, все смакуют»

Дриджер и Мартин, на самом деле, тоже для меня загадка. Это хорошие вратари, на мой взгляд. Просто у Дриджера была серьезная травма, которую он получил, по-моему, на чемпионате мира в финале, год пропустил. То есть надо уточнять, смотреть, насколько эта травма влияет не то что на игру в хоккей, а именно на вратаря. Потому что у него же немножко другие мобильные возможности. Вот поэтому немножко для меня сюрприз.