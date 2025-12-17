Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота
1
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.40
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
2
:
Юта
1
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.48
П2
13.75
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
2
:
Айлендерс
2
Все коэффициенты
П1
4.65
X
4.10
П2
23.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус
3
:
Анахайм
2
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.15
П2
26.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль
1
:
Филадельфия
3
Все коэффициенты
П1
50.00
X
9.40
П2
1.12
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
2
:
Эдмонтон
4
Все коэффициенты
П1
19.00
X
6.91
П2
1.19
Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
0
:
Ванкувер
2
Все коэффициенты
П1
99.00
X
13.00
П2
1.06
Хоккей. НХЛ
3-й период
Торонто
0
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
44.00
X
7.20
П2
1.17
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Авангард
2
П1
X
П2

Тренер СКА Бабенко о 4:1 с «Шанхаем»: «Вкатились в третьем периоде, перестроились, реализовали то, что создал»

И.о. тренера СКА Юрий Бабенко оценил победу над «Шанхаем» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

«Шикарная атмосфера на стадионе. Ровно месяц нас не было в Ледовом. Надеюсь, Игорь Николаевич уже завтра будет с нами (тренер СКА Игорь Ларионов пропустил игру по состоянию здоровья — Спортс»). Мы и сегодня были на связи.

Наше противостояние с «Шанхайскими Драконами» называть дерби еще рано. Мало времени прошло, не так много матчей между нами сыграно. Но то, что пресса подогревает интерес к этим встречам — это супер, так и должно быть.

Из-за паузы выпали из игрового ритма. Нам требовалось исключить собственные ошибки, больше владеть шайбой. В первом и втором периодах это не особо удавалось, в третьем вкатились, перестроились, реализовали то, что создали", — сказал Бабенко.