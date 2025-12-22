? Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе«», Мельникова — вторая

Пользователи назвали трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (30 человек). Вам нужно было выбрать минимум 3 спортсменов и расставить их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е — два, за 3-е — одно.
Первое место — у хоккеиста Александра Овечкина, который побил вечный рекорд Гретцки по голам в НХЛ.
На втором — гимнастка Ангелина Мельникова — триумфально вернулась после 4 лет изоляции. На ЧМ-2025 в Джакарте Мельникова выиграла многоборье, взяла золото в опорном прыжке и серебро на брусьях.
На третьем — боец Петр Ян: спустя почти пять лет вернул пояс UFC и победил фаворита Мераба Двалишвили.
Топ-10.
1. Александр Овечкин (хоккей) — 23703 очка.
2. Ангелина Мельникова (гимнастика) — 9264.
3. Петр Ян (MMA) — 7536.
4. Ислам Махачев (MMA) — 6450.
5. Алексей Батраков (футбол) — 3679.
6. Климент Колесников (плавание) — 3388.
7. Никита Кучеров (хоккей) — 3169.
8. Сергей Бобровский (хоккей) — 3111.
9. Мирра Андреева (теннис) — 2808.
10. Заур Угуев (борьба) — 2748.
? 6477 пользователей поставили на первое место Александра Овечкина, 1779 — Ангелину Мельникову, 743 — Ислама Махачева, 708 — Заура Угуева, 601 — Петра Яна, 425 — Алексея Батракова, 384 — Климента Колесникова, 353 — Петра Гуменника, 327 — Никиту Кучерова, 293 — Аделию Петросян, 250 — Сергея Бобровского etc.
? 9204 пользователя включили в анкеты Овечкина, 4296 — Яна, 4271 — Мельникову, 3356 — Махачева, 2075 — Батракова, 1884 — Колесникова, 1849 — Бобровского, 1734 — Андрееву, 1457 — Дёмина, 1340 — Петросян, 1098 — Угуева, 1051 — Гуменника etc.
Полные итоги голосования «Лучший спортсмен России-2025».