Холлоуэлл об обмене в ЦСКА: «Обрадовался новости. Когда узнаешь о переходе в такую организацию, это положительно сказывается на сезоне и карьере в целом»

— Я был дома со своей девушкой, улетал в паузу, и мне об этом сообщил агент. Обрадовался такой новости. Когда ты узнаешь о переходе в такую организацию, как ЦСКА, то это положительно сказывается на сезоне и карьере в целом. Рад быть здесь, хочу помогать команде побеждать.