Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
25.12
Салават Юлаев
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.24
П2
3.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
4
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2

Мерч с Овечкиным и Юрой Борисовым, свитер с надписью СССР и кокошники были в трендах на Ozon в 2025-м

Названы самые трендовые товары 2025 года на маркетплейсе Ozon.

Источник: Спортс"

Как сообщает «Нью Ритейл Медиа», среди трендовых товаров маркетплейс выделил мерч с актером Юрой Борисовым и хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным, свитер с надписью «СССР», кокошники, традиционные русские и азиатские продукты.

Отмечается, что номинация Борисова на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора» привела к резкому росту спроса на мерч с актером. Пик пришелся на 7 марта: продажи увеличились в 9,5 раз по сравнению с началом интереса к событию в январе.

Новость о том, что Овечкин забил рекордную 895-ю шайбу, также привела к росту интереса на мерч с хоккеистом. Пиком стало 21 апреля, когда спрос вырос в 114 раз относительно того же дня 2024 года.

В список трендовых товаров также вошел свитер с надписью СССР. ставший вирусным после появления на министре иностранных дел России Сергее Лаврове во время визита на Аляску. Интерес к товару на Ozon после этого вырос: 25 августа продажи увеличились в 2,5 раза относительно начала месяца.

Также сообщается, что заявление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме о кокошниках повлияло на их продажи: 20 октября спрос на кокошники увеличился почти в 5 раз по сравнению с тем же днем 2024 года.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше