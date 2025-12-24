Мерч с Овечкиным и Юрой Борисовым, свитер с надписью СССР и кокошники были в трендах на Ozon в 2025-м

Как сообщает «Нью Ритейл Медиа», среди трендовых товаров маркетплейс выделил мерч с актером Юрой Борисовым и хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным, свитер с надписью «СССР», кокошники, традиционные русские и азиатские продукты.
Отмечается, что номинация Борисова на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора» привела к резкому росту спроса на мерч с актером. Пик пришелся на 7 марта: продажи увеличились в 9,5 раз по сравнению с началом интереса к событию в январе.
Новость о том, что Овечкин забил рекордную 895-ю шайбу, также привела к росту интереса на мерч с хоккеистом. Пиком стало 21 апреля, когда спрос вырос в 114 раз относительно того же дня 2024 года.
В список трендовых товаров также вошел свитер с надписью СССР. ставший вирусным после появления на министре иностранных дел России Сергее Лаврове во время визита на Аляску. Интерес к товару на Ozon после этого вырос: 25 августа продажи увеличились в 2,5 раза относительно начала месяца.
Также сообщается, что заявление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме о кокошниках повлияло на их продажи: 20 октября спрос на кокошники увеличился почти в 5 раз по сравнению с тем же днем 2024 года.