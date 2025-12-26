Ричмонд
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.20
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Трактор
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Фастовский о Никитине в ЦСКА: «Будет долгая притирка, невозможно, чтобы по щелчку пальцев все поменялось. Еще летом было понятно, что это будет не один сезон»

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался об адаптации игроков ЦСКА к тренерским методам Игоря Никитина.

На данный момент ЦСКА идет на 7-м месте в таблице Запада с 43 очками в 40 матчах.

— Как долго ЦСКА при Никитине будет обретать те формы, которые мы привыкли видеть в командах тренера-чемпиона?

— Этот процесс очень сложный и долгий. Я не знаю, сколько понадобится времени Никитину именно в ЦСКА. Но то, что это будет не один сезон, было понятно еще летом.

Невозможно, чтобы по щелчку пальцев все поменялось. Будет долгая притирка. Важно чтобы она шла поменьше времени, чем три сезона, — сказал Фастовский.