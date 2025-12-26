Батрак о «Шанхае»: «Они сейчас там же, где и “Куньлунь”, к большому сожалению. Был слишком большой поток игроков, это могло пустить пыль в глаза»

С 38 очками в 37 матчах «Дрэгонс» занимают 9-е место в Западной конференции.
«На самом деле проблема не такая очевидная. И я допускаю, что у “Шанхая” много маленьких проблем. Первая — “Дрэгонс” очень сильно изменились со старта сезона. Они делали ставку на некоторых хоккеистов, которая в итоге не сыграла. Условно говоря, Чехович.
Был слишком большой поток игроков. И это могло пустить пыль в глаза. То есть, человек приезжает, играет хорошо два матча, и все думают, что будет так же действовать. Но не получается по причине того, что он не успел подстроиться под тактику, не проходил предсезонку, не понял требования. А потом мы понимаем, что предсезонки у команды не было.
Третий момент, который на них сказывается, — «Дрэгонс» очень хорошо начали. Если бы у них начались проблемы с набором очков в сентябре, то, может быть, они чуть раньше задумались о том, что идут не по той дороге. А у них все нормально было.
Четвертый момент — травмы. И вот это все к ноябрю начало сказываться на игре команды. Вот поэтому «Шанхай» сейчас там же, где и «Куньлунь». К большому сожалению. Выглядит это все именно так же, как было у «Куньлуня». Что, естественно, не радует", — сказал Батрак.