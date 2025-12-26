Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
27.12
Барыс
:
Амур
П1
2.22
X
4.22
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
27.12
Ак Барс
:
Трактор
П1
1.92
X
4.36
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
1
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2

Одетт может вернуться в КХЛ. Нападающий набрал 9+11 в 34 играх за «Кладно» в этом сезоне («СЭ»)

Канадский нападающий Дэниэль Одетт может вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Источник: Спортс"

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Одетт играл в КХЛ в сезоне-2021/22 за «Витязь» и набрал 39 (17+22) очков в 45 матчах.

Нынешний сезон нападающий проводит в чешском «Кладно». Он набрал 20 (9+11) баллов в 34 играх.