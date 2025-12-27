Плющев о новом контракте Разина: «Металлург» не хочет, чтобы тренер рассматривал другие предложения, возможно. Дефицит специалистов есть, а топ-клубы не так удачно выступают"

"Подписание нового контракта дает тренеру определенную уверенность в завтрашнем дне. Руководство клуба ему доверяет, да и нет почвы для недоверия. Команда идет на первом месте, показывает очень интересный хоккей.
Например, с удовольствием посмотрел матч с «Трактором», напомнил хоккей в лучших советских традициях. Приятно, что есть еще команды, которые именно играют.
Так что вполне логичное решение продлить контракт тренера перед плей-офф. Возможно, руководство не хочет и того, чтобы тренер рассматривал другие предложения.
Дефицит качественных специалистов есть, а топовые клубы со своими тренерами не так удачно выступают, как планировали. Поэтому нормальная практика", — сказал Плющев.