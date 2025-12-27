Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.22
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.36
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
1
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2

Плющев о новом контракте Разина: «Металлург» не хочет, чтобы тренер рассматривал другие предложения, возможно. Дефицит специалистов есть, а топ-клубы не так удачно выступают"

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о том, что «Металлург» продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным на 2 года.

"Подписание нового контракта дает тренеру определенную уверенность в завтрашнем дне. Руководство клуба ему доверяет, да и нет почвы для недоверия. Команда идет на первом месте, показывает очень интересный хоккей.

Например, с удовольствием посмотрел матч с «Трактором», напомнил хоккей в лучших советских традициях. Приятно, что есть еще команды, которые именно играют.

Так что вполне логичное решение продлить контракт тренера перед плей-офф. Возможно, руководство не хочет и того, чтобы тренер рассматривал другие предложения.

Дефицит качественных специалистов есть, а топовые клубы со своими тренерами не так удачно выступают, как планировали. Поэтому нормальная практика", — сказал Плющев.