Разин о том, почему назвал собаку Стэнли: «Классный пес, ласковый друг семьи. Мы решили: почему у нас в квартире не может быть своего Кубка Стэнли?»

— Ваша собака стала любимицей телеграма. Как она у вас появилась? У вас очень теплые отношения.
— У меня супруга — собачница. У нас до этого был кот. К сожалению, его не стало. А сейчас, когда мы уже твердо обосновались в Екатеринбурге, появилась возможность завести собаку… Классный пес. Ласковый друг семьи.
— Как его зовут?
— Стэнли.
— В честь кубка назвали?
— Можно сказать и так. Мы подумали и решили: почему у нас в квартире не может быть своего Кубка Стэнли? — сказал Разин.
Разин опубликовал фото с собакой: «На следующий матч с “Торпедо” выйду со Стенли!».