Только три хоккеиста в 40+ лет быстрее Овечкина забивали 15 голов в сезоне НХЛ

40-летний капитан «Кэпиталс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).
Только три хоккеиста в 40 лет и старше за всю историю НХЛ забивали 15 голов в сезоне быстрее Овечкина.
Первое место у Горди Хоу, которому понадобилось 28 матчей в сезоне-1968/1969 и 36 игр в сезоне-1970/1971. Затем идет Джонни Буцик — 34 матча в сезоне-1975/1976. Третье место у Яромира Ягра — 35 игр в сезоне-2012/2013.
