Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
1
:
Северсталь
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.18
П2
14.00
Хоккей. КХЛ
буллиты
Авангард
3
:
Лада
3
Все коэффициенты
П1
16.00
X
1.04
П2
51.00
Хоккей. НХЛ
29.12
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.12
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.60
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
29.12
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.12
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2

Только три хоккеиста в 40+ лет быстрее Овечкина забивали 15 голов в сезоне НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил 15 голов в в 38 матчах сезона.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Кэпиталс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

Только три хоккеиста в 40 лет и старше за всю историю НХЛ забивали 15 голов в сезоне быстрее Овечкина.

Первое место у Горди Хоу, которому понадобилось 28 матчей в сезоне-1968/1969 и 36 игр в сезоне-1970/1971. Затем идет Джонни Буцик — 34 матча в сезоне-1975/1976. Третье место у Яромира Ягра — 35 игр в сезоне-2012/2013.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше