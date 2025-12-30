Роман Ротенберг: «Продолжаем развивать институт сборных, проводить международные турниры. Уже совсем скоро вернемся на мировую арену — не просто участвовать, а побеждать!»

Ну и конечно же нужно отметить нашу работу в сборной России. В мае мы провели тяжелый тур после непростого сезона против прогрессирующей не по дням, а по часам белорусской сборной, которую возглавляет один из ведущих тренеров КХЛ — российский специалист Дмитрий Квартальнов, недавно отпраздновавший юбилей — 1000-й матч в нашей лиге. Невозможно забыть матч в Тольятти, где наша команда, уступая 3:7, играя без вратаря, перевела матч в овертайм.