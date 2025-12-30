Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.15
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
5
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Козырев о 3:4 от «Ак Барса»: «Матч складывался в нашу пользу. У нас было преимущество за счет большинства, но, увы, не смогли его реализовать»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о матче с «Ак Барсом» (3:4 Б).

Источник: Спортс"

— Матч складывался в нашу пользу. У нас было преимущество за счет большинства, но, увы, мы не смогли его реализовать, и, к сожалению, проиграли.

— С декабря уменьшалось игровое время Кирилла Пилипенко. Сейчас он практически не появляется в составе. Почему?

— У нас играет тот, кто лучше готов на данный момент.

— В первом периоде команда активнее использовала силовые приемы, хотя в целом это не входит в вашу философию. Можно ли сказать, что это новогодний подарок хоккеистам?

— Вы говорите о том, что не соответствует действительности, — сказал Козырев.