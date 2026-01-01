Ричмонд
Маккиннон забросил 400-ю шайбу в регулярках НХЛ — в 30 лет и 121 день. Только Овечкин, Мэттьюс, Пастрняк, Стэмкос и Драйзайтль были моложе на этой отметке из действующих игроков

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон преодолел отметку в 400 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, набрав 4 (2+2) очка в игре с «Сент-Луисом» (6:1).

Источник: Спортс"

Он сделал за 909 матчей в возрасте 30 лет и 121 день. Только пять действующих хоккеистов были моложе, когда преодолели эту отметку.

Это Остон Мэттьюс (27 лет и 210 дней), Александр Овечкин (28 лет и 94 дня), Давид Пастрняк (29 лет и 170 дней), Стивен Стэмкос (29 лет и 282 дня) и Леон Драйзайтль (29 лет и 346 дней).

В текущем сезоне на счету Маккиннона 70 (34+36) очков в 39 матчах при полезности «плюс 51».

Ничушкин закрыл 2025-й хет-триком — вместе с Маккинноном прибил «Сент-Луис».

