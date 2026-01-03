Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус
1
:
Баффало
1
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.15
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси
2
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
5.00
П2
4.61
Хоккей. НХЛ
04.01
Айлендерс
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
04.01
Вашингтон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
4.82
Хоккей. НХЛ
04.01
Калгари
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
04.01
Каролина
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.40
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
04.01
Оттава
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
04.01
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
04.01
Ванкувер
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Амур
2
П1
X
П2

Ротенберг поздравил Потанина с 65-летием: «Один из самых авторитетных лидеров российского бизнеса. Спасибо за поддержку ФХР и сборных, развиваем хоккей вместе!»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поздравил Владимира Потанина с юбилеем. 3 января председателю попечительского совета Фонда «Ночная хоккейная лига» исполнилось 65 лет.

Источник: Спортс"

«От всей души поздравляю Владимир Олеговича Потанина, главу компании “Норникель”, выдающегося менеджера и одного из самых авторитетных лидеров российского бизнеса. Его стратегическое мышление и умение брать на себя ответственность стали важнейшими факторами устойчивого развития компании и укрепления ее позиций как в России, так и на международной арене.

Отдельных слов благодарности заслуживает вклад Владимира Олеговича в развитие российского спорта. Его последовательная поддержка хоккея — как на профессиональном, так и на массовом уровне — играет огромную роль в популяризации нашего вида спорта, воспитании молодых хоккеистов и сохранении сильных хоккейных традиций нашей страны.

Особенно ценно, что при высокой деловой нагрузке он лично находит время уделять внимание хоккею, подтверждая, что спорт — это не только инвестиции, но и личная вовлеченность.

Спасибо Владимиру Олеговичу за поддержку российского спорта, за веру в командный дух, силу характера и стремление к победе! Вот уже 7 лет компания «Норникель» поддерживает ФХР, сборные команды России. Шаг за шагом развиваем хоккей вместе!" — написал Роман Ротенберг.