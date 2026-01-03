Ротенберг поздравил Потанина с 65-летием: «Один из самых авторитетных лидеров российского бизнеса. Спасибо за поддержку ФХР и сборных, развиваем хоккей вместе!»

«От всей души поздравляю Владимир Олеговича Потанина, главу компании “Норникель”, выдающегося менеджера и одного из самых авторитетных лидеров российского бизнеса. Его стратегическое мышление и умение брать на себя ответственность стали важнейшими факторами устойчивого развития компании и укрепления ее позиций как в России, так и на международной арене.