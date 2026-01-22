Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Торонто
1
:
Детройт
1
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.51
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.21
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.27
П2
7.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Юта
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2

«Сиэтл» может обменять Райта и хочет форварда в топ-6. 4-й номер драфта набрал 17 очков в 48 матчах сезона

«Сиэтл» рассматривает возможность обмена 22-летнего нападающего Шейна Райта.

Источник: Спортс"

«Сиэтл готов обменять Шейна Райта. Как мне кажется, они ищут игрока, способного представлять реальную угрозу в атаке в топ-6, в идеале — того, кто умеет играть в первом звене. Судя по всему, они готовы обменять Шейна Райта, чтобы получить такого хоккеиста», — рассказал журналист Давид Паньотта.

Контракт Райта с зарплатой 886 тысяч долларов в год рассчитан до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне канадец, выбранный «Сиэтлом» под четвертым номером в первом раунде драфта НХЛ-2022, набрал 17 (7+10) очков в 48 матчах регулярного чемпионата.